Ecofarmi forellifilee valiti Eesti parimate toiduainete hulka

Ecofarm teenis Saaremaa võiga Farmare forellifilee eest parima Lääne-Eesti väikeettevõtte toote autasu.

Konkursi korraldanud Eesti toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnade kohaselt on juba 23. korda toimunud parima toiduaine võistlus kujunenud kohalikele toidufännidele omamoodi aasta tippsündmuseks, mille käigus leiavad paljud endale uusi lemmikuid.

"Meie tööstuste loovusel pole piire. Suur rõõm on näha, et meie inimesed on valmis katsetama uute maitsete ja võimalustega, mida tootjad meile pakuvad. Iga uue toote turuletoomise taga on sadu tunde rasket tööd. Eesti parima toiduaine konkurss annab hea võimaluse tublisid tootjaid tunnustada," kiitis Potisepp.

Konkursil osales 156 toodet 68 eri toidutööstusest. 2017. aasta parimaks toiduaineks valiti Saaremaa piimatööstuse Old Saare juust.