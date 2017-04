Euroopa Komisjoni eelmise asepresidendi ja transpordivoliniku Siim Kallase mõtteavaldus, et Euroopasse viivast Via Balticast ei saa kunagi asja riikidevaheliste vastuolude tõttu, võttis murelikuks. Via Balticat on alati käsitletud kui maanteetranspordi tuiksoont, mille väljaehitamine peaks olema kõigi teemasse puutuvate riikide huvides.