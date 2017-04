Pärnat püstitas Poolas Baltimaade rekordi

"Reena tänane laskmine oli täiesti teine tase. Maailma tipptase. Rõõm näha, et töö on vilju kandma hakanud," kommenteeris kvalifikatsioonivõistlust treener Raul Kivilo, kes on koondisega Poolas kaasas.

Eelmise Eesti rekordi – 653 punkti – püstitas Pärnat eelmisel sügisel kodumaal.

Samuti ületab Pärnati ja Martin Risti segavõistkondlik tulemus 1276 punkti eelmist Eesti rekordit kümne punktiga ja annab neile kolmanda asetuse.

Tänane võistluspäev algab kell 10.40 segavõistkondliku veerandfinaaliga kuuenda asetusega Belgia vastu. Edu korral järgneb sellele kohe poolfinaal.

Pealelõunal peetakse individuaalsed duellid. Pärnat alustab 1/16-finaalist kell 15.25.

Euroopa karikasari on kaheetapiline, järgmine etapp toimub mais Rumeenias, kus Pärnat samuti osaleb. Hooaeg on sel aastal pikk: augustis tuleb universiaad ja maailmameistrivõistlused alles oktoobris.