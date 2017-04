Õhupüssist lastud kass sai raskelt vigastada

Saurveti loomakliiniku juhataja Katrin Urbani sõnutsi oli kassi kehas kaks kuuli. "Eemaldasime ühe kuuli käpa küünarvarrest. Teine kuul oli jäänud pidama selgroo juurde, seda me kätte ei saanudki," seletas Urban, kelle jutu järgi oli loomakesel kolmaski kuulijälg, aga see oli läbiv haav.

Loomaarst ei osanud esialgu arvatagi, et kassi on tulistatud. "Mõtlesime esiti, et kass on kakelnud ja viga saanud, aga otsustasime teha röntgenipildi ja avastasime kuulid," ütles Urban.

Loomakliiniku juhataja sõnutsi pole kuulda olnud, et Liiva asumis, kus kõnealune kass kuulihaavad sai, oleks loomi varem lastud. Ta märkis, et teisipäeval viga saanud kassi oli tema arvates lastud sihilikult, sest loomal oli kolm kuulihaava.

Ehkki kolm kuulitabamust saanud kassi seisund oli raske, loodab loomakliiniku juhataja, et kiisu tervis taastub.

Lääne prefektuuri pressiesindaja Mari Gonjaki teatel alustab politsei juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust.

Politsei palub kõigil kõigil, kes Väike-Veski tänaval teisipäeva, 25. aprilli õhtul juhtunut nägid või oskavad anda muud abistavat infot, võtta ühendust politseiga telefonidel 5343 5613 ja 444 6648 või meilil marten.kostabi@politsei.ee.