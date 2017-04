Võrkpallinoored selgitavad Pärnus Baltimaade parima

Turniiril osaleb kuus võistkonda Eestist, neli Lätist ja kaks Leedust. Võistkonnad jagatakse kolme alagruppi, mille võitjad ja parim teise koha omanik pääsevad esineliku kohamängudele. Järgmised mängivad kohtadele 5.–8. ja ülejäänud kohtadele 9.–12.

Pärnu spordikooli meeskonna treener Toomas Jasmin avaldas, et meeskond läheb kindlasti kodusaalis võitu püüdma.

"Võistkond on meil ju hea," kinnitas Jasmin. "Küll oleme teistest aasta nooremad. Kui U18 vanuseklassis tohivad mängida ka 2000. aastal sündinud, on meil enamik koosseisust 2001. aasta poisid. Spordis ei ole alla võidu mõtet püüdagi, aga usun, et teeme hea turniiri, kui jõuame esinelikusse."

Reedel algavad mängud Pärnu spordihallis kell 13, laupäeval kell 11 ja finaalide päeval pühapäeval kell 10.