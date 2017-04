Saarde Kommunaali eksjuht mõisteti altkäemaksu süüdistuses õigeks

Teise astme kohus tühistas maakohtu süüdimõistvad otsused valla kommunaalettevõtte eelmise juhi Taavi Lemmingu ja väidetava altkäemaksu tasuja Gen Arro ja tema ettevõtte osaühing V.I.P suhtes.

"Ringkonnakohus leidis, et maakohus on eksinud tõendite hindamisel," ütles Lemmingu kaitsja Mihkel Gaver. Ta teatas, et maakohtu otsus tühistati täies ulatuses. "Täpsemini leidis ringkonnakohus, et maakohus ei hinnanud tõendeid kogumis, mis põhjustas kohtuliku uurimise ühekülgsuse ja viis seeläbi maakohtu valede järeldusteni," selgitas advokaat.

Prokuratuur süüdistas Lemmingut selles, et ta olla eelistanud tehingute sõlmimisel Arro ettevõtetet. Selleks anti prokuratuuri väitel Lemmingu kasutusse V.I.P-i pangakaart, mida ta olevat kasutanud isiklikuks otstarbeks, tasudes eri tanklates kütuse ja muude teenuste eest. Samuti andnud süüdistaja sõnutsi Arro Lemmingule sularaha korteri ostuks.

Ringkonnakohtu hinnangul polnud need süüdistused tõendatud.

Kuna kohus tegi otsuse eile, pole see veel jõustunud.Kuna kohus tegi otsuse eile, pole see veel jõustunud. Lääne ringkonnaprokurör Küllike Kask ütles, et ei nõustu ringkonnakohtu põhistustega ning kavatseb otsuse vaidlustada riigikohtus kassatsiooni esitamisega.