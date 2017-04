Kas kogemus maksab? Tituleeritud kolmik ja uustulnuk Rannula hakkavad medaleid jagama

Kolmandat hooaega Pärnu esindusmeeskonda treeniv 33-aastane Rannula pole nii tähtsaid mänge varem juhendanud ja seega on paslik küsida, kas noore treeneri kogenematus võib seerias tiitlikaitsja Kalev/Cramo ja Varraku vastu rolli mängida? Või eeldatavas pronksiheitluses Rapla ja Kuusmaa vastu?

Rannula ei osanud öelda, kas ta suudab pingetest üle olla, aga oma tegemisi analüüsides leidis kunagine Tartu Ülikool / Rocki mängujuht, et kõik võiks justkui sujuda. «Ma ei jõuagi tavaliselt põdemiseni, sest mul on mänguks kindel plaan valmis mõeldud. Kui see plaan ei tööta, siis ma saan seda mängu jooksul või pärast mängu teada. Proovin mitte üle mõelda,» avaldas ta oma kreedo.