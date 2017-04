Avamere tuli EMil hõbedale

Kokku võitles 14aastane sportlane kolmes matšis. Esimeses ringis alistas ta 2017. aasta Balti meistri leeduka Lukas Grigaitise nokaudiga. Poolfinaalis läks Avamere vastamisi kaks aastat vanema Armeenia sportlase Arman Galstyaniga ja alistas ta punktidega. Finaalis oli pärnumaalase vastane samuti kaks aastat vanem sportlane Ion Ungurean Moldovast. Kullamatš oli algusest lõpuni väga võitluslik, kuid Avamerel tuli konkurendi paremust tunnistada.

Tähelepanuväärseks muudab Avamere EMi hõbe see, et ta on alles 14aastane ja võitles endast vanematega. Pärnu Power Fight Teami noor liige saab veel kaks aastat samas vanusegrupis võistelda ja tal on hea võimalus hõbemedal kulla vastu vahetada.

Noorsportlast ootavad peagi ees tähtsad etteasted: taipoksi lahtised meistrivõistlused USAs juunis ja maailmameistrivõistlused Tais Bangkokis augustis.