Hobuse uppumine tõi kaasa kriminaalasja

Uppunud Eesti raskeveohobune Kamelia kuulus Vändra vallas Orikülas Kõrgekalda talus hobuseid pidavale Kersti Kännule, kelle karjas on paarkümmend looma.

Looma surnukeha üle vaadanud kohaliku veterinaararsti hinnangul oli umbes poolteist nädalat vees veetnud mära leidnud oma otsa sünnituse järel. Loomatohtri arvates pidi sünnituse juures viibima inimenegi.

Veterinaararsti arvates võis hobune pärast rasket sünnitust minna jõe äärde jooma, kuid kukkus vette, ei pääsenud enam kaldale ja uppus.

Kõrgekalda talu hobustega on varem pahandusi esinenud seetõttu, et need on koplist välja pääsenud ja küla peale hulkuma läinud.

Peale politsei tahab Kõrgekalda talu, sealsed asukad ja loomapidamistingimused üle vaadata Pärnumaa veterinaarkeskus.

Veterinaar- ja toiduameti Pärnumaa veterinaarkeskuse juhataja Raivo Mogilnõi selgitust mööda soovib veterinaarkeskus tuvastada, kui palju loomi Kõrgekaldal elab ja kas nende arv vastab andmebaasis kirjapandule.

Sel nädalal käisid Kõrgekalda talu hobuseid vaatamas Eesti hobusekasvatajate seltsi esindajadki. Seltsi tegevdirektori kohusetäitja Krista Sepa sõnade kohaselt käis ta koos arendusjuhi Andres Kallastega koplis ja koostas joonised, et mõni dokumentideta hobune kiibistada.

"Leppisime omanikuga kokku, et aitame tal dokumentatsiooni korda teha. Ütlesime talle, et kopli piirded tuleb üle käia, et hobused sellest välja ei pääseks. Lubasime teda aidata kui vaja," rääkis Sepp.

Sepa jutu järgi ükski Kännu koplis olnud hobune eraldi silma ei torganud. Küll panid seltsi esindajad omanikule südamele, et karja juurest tuleb ära viia kolm täkku, et loomad kontrollimata ei paljuneks. Seltsi liikmed Ida-Virumaalt on lubanud täkud oma hoole alla võtta.

Eesti hobusekasvatajate seltsi esindaja jutu järgi on Kõrgekalda talu hobuste ümber palju negatiivseid emotsioone olnud, ent omanik peab nendest üle olema ja loomade dokumendid ja koplid korda tegema, kui tahab hobuste kasvatamisega jätkata.

Pärnu Postimehel ei õnnestunud hobusepidaja Kersti Kännuga kommentaari tarvis telefonitsi ühendust saada.