Psühholoogid ootavad lapsevanemaid ja õpetajaid nõustamisele

3. mail kell 18 saab Pärnu noorte vaimse tervise keskuses alguse emadele-isadele mõeldud õhtukoolikursus, mille eesmärk on nende vanemlikke oskusi täiustada. "Et vanemad oskaksid märgata lapse käitumisprobleeme, aga ka seda, kui laps on kurvameelne või ärev. Nii saadakse vara ja oskuslikult sekkuda, ennetamaks tõsisemate häirete, näiteks depressiooni, ärevus- või käitumishäire väljakujunemist. Samuti püütakse kursusel parandada suhtlusoskusi, mõista paremini peres kui süsteemis toimuvaid protsesse ja vähendada vanemlikku stressi," selgitas Pärnu haigla sotsiaalraviteenistuse laste ja noorte vaimse tervise keskuse (VTK) koordinaator ja psühholoog Toomas Kask.

Kursusel räägitakse enam esinevatest pere, laste ja noorukite probleemidest. Samuti antakse ülevaade laste arengupsühholoogiast. Kokku loodetakse vanematega kohtuda kaheksal korral, ühel kuni kahel õhtul nädalas.

Vanemad ja õpetajad, kel probleeme agressiivsete lastega, leiavad abi koolituselt-grupinõustamiselt "Väljakutset esitava käitumisega toimetulek" 25. mail ja 8. juunil.

"Selle teema puhul käsitletakse agressiivse käitumisega toimetulekut. Ei keskenduta niivõrd probleemile, vaid sellele, kuidas laps ja tema vanemad saaksid paremini maimukese agressiivsusega toime tulla," selgitas Kask.

1. ja 15. juunil on nõustamisele oodatud vanemad, kes on lahutanud või plaanivad seda teha. "Sellistes olukordades lahendatakse probleeme sageli emotsioonide pealt ja unustatakse ära, et selle keskele jäävad lapsed. Seepärast räägime koolitusel-grupinõustamisel "Lastekasvatus pärast lahutust", kuidas hoida tasakaalu, et see kõik läheks võimalikult valutult," avaldas Kask.

Hüperaktiivsete laste vanemad ja lähedased saavad esimest korda kokku juba homme, 29. aprillil. Seal arutatakse konkreetseid olukordi, mille lahendamisel vajatakse abi, ja räägitakse põhjustest, mis panevad lapse ühel või teisel moel käituma. Tugigrupid kohtuvad laupäeviti (29. aprillil, 13. mail, 20. mail ja 3. juunil) kell 12.30.

Täpsema info leiab Pärnu haigla kodulehelt VTK rubriigist.