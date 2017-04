Galerii: Raekojas avati moodsa kunsti näitus

Sama nime all 17. aastat tehtava näituse kuraator on kunstnik Andrus Joonas ja nagu on juba traditsiooniks kujunenud, on sellel näitusel esindatud kogu kaasaegse kunsti tehniline arsenal alates klassikalisest maalikunstist ja lõpetades performance’i ja videoga.

Joonase inspiratsiooniallikaks kuraatorina on Sogyal Rinpoche’i mõttetera: "Vahest on enamiku tänapäeva kunsti piiratuse üks põhjusi see, et silmist on kaotatud kunsti nähtamatu püha päritolu ja eesmärk - vahendada inimestele nägemust nende tõelisest loomusest ja kohast universumis ning teadvustada neile ikka uuesti ja uuesti elu hinda ja lõputuid võimalusi."

Aken on midagi kõige tavalisemat argielus, aknaid on palju ja neil on erinev otstarve – akendest tuleb valgus, läbi akende näeb maailma, aga ka iseennast. Aknad võivad olla nii väljapääs kui ka viia lõpmatusse.

Näitusel osalevad Janno Bergmann, Pusa, billeneeve, Margus Tiitsmaa (Sorge), Haide Rannakivi, Marko Toomast, Danel Rinaldo, Jan Leo Grau (Eesti), Zhon-Zhon Sandyr, Envil Kasimov, Sergei Orlov, Yuri Kutsarjan (Venemaa, Udmurtia), Egenija Lapteva, Sasha Artamonova, Арт группа "Нежные бабы" (Venemaa, Kaliningrad).