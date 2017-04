Pildid: kalasadamate päev meelitas vihma ja tuule kiuste rahva mere äärde

Pärnumaalt osalevad sadamate päeval Japsi, Võiste ja Lindi sadam, tulevaselt Pärnumaalt võtab osa Virtsu sadam.

Japsi kai

Foto: Urmas Luik

"Katuse alla varjunud ansambel Meremees mängib toredaid merelaule. Merebioloog Jüri Tenson on valmis lõputult rääkima 80 kalaliigist, mida on meie vetes, ja näitab erilisi Eesti vete elukaid," vahendas Pärnu Postimehe reporter Silvia Paluoja Japsi kailt.

Meremehed ja -naised olid toonud kaile suure lasti räime, ahvenat, vimba, lutsu ja tinti. "Hoolimata tuulest ja vastikust ilmast läks üks paatkondadest uuesti merele, sest tuli välja, et kala oli juba ära ostetud," vahendas Paluoja. "Ostjaid liigub, tullakse lausa pangedega ja perede kaupa. Ikka suur rõõm on saada kala otse kaluritelt enda lauale!"

Sadamas on ametis kalakokk, kes õpetab, kuidas fileerida räime ja mida sellega üldse teha. "Nii et melu on täiuslik!" kinnitas Paluoja. "Oi, ja tuligi paat uue kalalastiga!"

Võiste

Foto: Urmas Luik

Võiste sadamaski on vihmale vaatamata palju rahvast. "Siingi toimetavad kalakokk ja -teadlane," edastas Paluoja. "Kohalikelt kaluritelt saab osta värsket räime ja suitsukala. Inimesed ostavad usinalt, kala läheb hästi kaubaks."

Merepäästjad ja politsei- ja piirivalveamet tutvustavad sadamasse tulnud inimestele oma varustust ja räägivad, kuidas nad seda kasutavad.

Lapsed on agaralt ametis, proovides õpetaja juhendamisel ise õngega kala püüda. Mõni õnnelikum sai konksu otsa räime.

Eesti muhuklubi jõudis Võiste sadamasse kolme Zaporožetsi ja kahe Žiguliga. "Nad olid kahelnud, kas tänase ilmaga on üldse mõtet välja tulla ja kas siin on üldse rahvast," rääkis Paluoja. "Nad olid väga üllatunud, kui nägid, et sadamas käib nii vilgas askeldamine."

Reporter Paluoja ja fotograaf Urmas Luik sõitsid edasi, et tuua Pärnu Postimehe lugejateni muljed mujaltki kohalikest sadamatest. Põhjalikku galeriid sadamates toimuvast näeb siis, kui Paluoja ja Luik on sadamaretke lõpetanud.

Täna on esimene üle-eestiline avatud kalasadamate päev. 11 sadamat kutsuvad endale külla, et tutvustada kalandust ja sadamate argielu.

"Loodetavasti paneme esimese avatud kalasadamate päevaga aluse traditsioonile, millega tee kalasadamatesse saab Eesti elanikele tuttavamaks," lausus maaeluminister Tarmo Tamm. "Avatud kalasadamate päev annab võimaluse tutvuda sadamates tehtava tööga ja luua kaluritega kontakt. Igal perel võiks olla oma kalur, kelle käest osta otse värsket kodumaist kala."

Sadamates on kohal kalateadlased, kalakokad, vabatahtlikud merepäästjad, politsei- ja piirivalveamet. Osaleda saab käsitöötubades ja käia kalakohvikutes. Külastajate meelt lahutavad paadisõidud ja pillimehed, lastele toimuvad õpitoad ja õngekoolitused.

Avatud kalasadamate päeva korraldavad maaeluministeerium ja kalanduse teabekeskus.