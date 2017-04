5 räimefileed

1 muna

4–5 karulaugulehte

1,5 spl majoneesi

soola, pipart

veerand laimi

spinatit, peedilehti, rukolat, porgandit, juursellerit, murulauku, rohelist sibulat, redist, kurki, küüslauku, aed-harakputke, peotäis münti

1,5 spl oliiviõli

Kalamajaka praetud räimeliblikad värske karulaugusalatiga on inspiratsiooni saanud kevadest. / ARDI TRUIJA / PÄRNU POSTIMEES/

Valmistamine

Valmistage ette kala: keerake räimefileed rulli, kasutades hambatikku (kes on veidi laisem, võib praadida fileed traditsioonilisel viisil).

Kevadiselt värske salati valmistamiseks segage kokku spinat, peedilehed, rukola, ribadeks rebitud karulauk ja porgandist ja juursellerist valmistatud köögiviljanuudlid (koorimisnoaga lõigatud piklikud viilud, mis on noaga ribadeks lõigatud), mis salatile nii toitvust kui tekstuuri annavad. Piserdage salatile mündiõli ja segage läbi.

Kuumutage pannil õli ja praadige räimed kergelt läbi. Tikkudest on kala mugav pannil pöörata, et see ühtlaselt küpseks. Lisage sool ja pipar, segage. Tõstke pliidiservale kaane alla järelküpsema.

Nüüd asuge keetma kooreta muna. Kui vesi keema läheb, keerake tuli vaiksemaks, et vesi õrnalt mullitaks, ja valage sinna tasakesi tassi katki löödud muna. Proovige valada nii, et muna vees laiali ei valguks. Pošeeritav muna võiks olla hästi värske. Keetke paar minutit.

Serveerimisel pange taldrikule paar lusikatäit karulaugumajoneesi, asetage sellele salat ja lisage redise- ja õrnas tilli- ja küüslaugumarinaadis seisnud kurgiviilud.

Tõsta taldrikule tiku otsast võetud räimerullid ja pošeeritud muna (sellele võib noaga lõike teha, et munakollane veidi välja valguks).

Lisage roale kaunistuseks veel mõni aed-harakputke leht, mis annavad aniisist nüanssi.

Raido Keskküla / PP

Pärnu Postimehe toimetaja Raido Keskküla:

"Kergelt praetud kevadräim mõnusa krõmpsuva salati ja pošeeritud munaga on tõeliselt hõrk maitseelamus. Samal ajal tundub see pigem isu tekitav eelroog kui toekas kõhutäide.

Selle roa puhul tasub esile tõsta hooajalise tooraine kasutamist, mis on igati tervitatav. Randa jõudva kevadräimega samal ajal saab salati tarvis korjata vast tõusnud karulauku (mitte metsa alt, sest karulauk on looduskaitse all). Just see karulaugu varjund ühes kevadräimega andis sellele roale mõnusalt koduse meki. Ja sinna juurde veel törts karulaugumajoneesi teeb salati veel hõrgumaks.

Kuigi mulle meeldib pannil tavalisel kombel krõbedaks praetud räim samuti väga, oli selle toidu peategelane vaid õrnalt küpsetatud. Aga värske salati ja taldrikule valgunud munarebuga, mida võis kastme ette võtta, oli selliselt töödeldud kala väga maitsev.

Kalamajaka kokkade räimeroog on väga lihtne ja hõlpsasti igas kodus valmistatav."