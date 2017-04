Galerii: erirühmade lapsed tundsid liikumisest rõõmu

Spordipeol osalejate hulk on aastate jooksul olnud üsna ühesuurune, kuid sellel aastal on arv tosina lapse jagu suurenenud. Varem on tulnud lapsed sportima Pärnu lasteaedade üheksast erirühmast, Sindi erirühmast ja toimetulekukooli nooremast astmest. Sügisest on moodustatud Pärnu Ülejõe lasteaeda tasandusrühm kõneprobleemidega lastele, seega on erivajadusega laste rühm loodud nüüd seitsmes Pärnu lasteaias.

Igal aastal on eri teemaga sündmus: erirühmade laste sportlik mängupäev sai teoks tänu Pärnu linna lasteaedade eriõpetuse ja terviseedenduse aineühenduste juhtidele Kristi Virula ja Ly Akenpärgile, linna- ja maavalitsuse ja kohaliku spordihalli toetusele.

Seekordne päev oli inspireeritud raamatust “Jussikese 7 sõpra“. Sündmust oodati, sest Jussikese rännaku lugu oli lastega enne rühmades läbi loetud ja spordihallis esitletud lastetööde näituse tarvis juba oma lasteaianädalast pildidki maalitud-meisterdatud.

Päikese ehk Kristi Virula kutsel oli õnnenumbriga pärjatud spordipeo osalisi tervitama tulnud abilinnapea Jane Mets, kes kiitis Pärnu korvpalli- ja võrkpallipoisse ja avaldas lootust, et tema tugitoolisportlasena naudib kord, pöidlad peos, end jälgivate mudilaste hulgast sirguvate olümpialaste etteasteid.

Sooviga kõigi sõpradega kohtuda Pühapäevamaal ergutas Jussike ehk õpetaja Katrin Vaiksalu lapsi matkama laulu saatel mere ja metsa taha, et külastada uusi maid. Lapsi aitas sportlikest tegevustest teekonnal orienteeruda edaspidi täringumänguna kasutatav plaan.

Kostüümidesse ja rahvuslike elementidega rõivastesse olid riietunud lasteaedade liikumis- ja rühmaõpetajad ning eripedagoogid, kes etendasid metsategelasi ja nädalapäevi. Nende juhendamisel toimetasid mudilased lusti ja rahuloluga aktiivses mängulises tegevuses vaheldumisi koordinatsiooni ja tasakaalu nõudvate harjutustega. Loov käeline tegevus andis liikujatele veidi puhkust ja hingeenergiat.

Sportlik rada viis teelised suure sipelgapesa juurde, kus vilkad lapsed-metsakoristajad tassisid seljas koju liivakotikesi. Tihane õpetas mudilastele õrnalt pesas linnumunade kandmist. Öökulli juures tuli lastel metsavalvurina öösel lennata ja päeval magada. Tark lind esitas lastele mõistatusi, kuid teadis ka Esmaspäevamaa poole suunda näidata.

Jussike koos tragide lastega sai nädalapäevade juures eri võimlemisvahenditega toredasti toimetada. Esmaspäeval oli heinategu pooleli ja lastelgi tuli riisuda kilepalle kokku ja nendest kuhja seada. Teisipäev projekteeris ja ehitas laste abiga klotsidest minilasteaia. Kolmapäeva juures ajasid lapsed karjakoplis vasikat taga. Neljapäeval olid pooleli aiatööd ja abilistel tuli lilli istutada ja peenraid kasta. Pesupäev oli käsil Reedel. Suures vannis sai pesu pestud-loputatud, nöörile kuivama riputatud ja lõpuks enne vihmasadu kiiresti kokku korjatud. Laupäev korraldas kevadist suurpuhastust, vaibad ootasid kloppimist, põrandad pühkimist ja tolm võtmist.

Mängupäev lõppes Pühapäevamaal, kus löödi tantsu ja kõnniti katkematus lasteketis läbi tegelaste kätest moodustatud õnnevärava mõtetes kodu poole. Iga osalenud rühm sai diplomi ja sintlaste kostiks toodud meloni. Lasteaeda jäi sportlikku päeva, mil nädala jagu elamusi kogunes ühe hommikuga, meenutama kelmikas karikas.