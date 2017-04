Selgusid tänavusel noorte laulu- ja tantsupeol osalevad rühmad

Alates aasta algusest toimus igas maakonnas kaks eelproovi, mille käigus said kõik Eesti tantsu- ja võimlemisrühmad harjutada üldjuhtidega tantsupeo repertuaari ja näidata ettetantsimistel oma oskusi.

Tantsupeo kolmel etendusel toob ligemale 8500 tantsijat 581 tantsu- ja võimlemisrühmast pealtvaatajateni Koidu ja Hämariku legendile tugineva loo põlvest põlve pärandatava kullakera hoidjatest.

Pealavastaja Margus Toomla sõnutsi tuleb tänavu tänu tihedamatele tantsujoonistele peole pea 60 tantsurühma ja 1000 tantsijat rohkem kui eelmisele noortepeole 2011. aastal.

Korraldajate teatel on XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes noorte side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad mõiste "juured" alla. "See on pidu, mis sündinud ajal, kui taas vajame oma juurtelt rohkelt tarkust ja jõudu, et osata hoida ja edasi kanda meie esivanemate tarkust, meie olemise viisi," tutvustab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA tänavust suurüritust.

Noorte laulupeo peadirigent on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja on Margus Toomla. Pidu toimub 30. juunist 2. juulini Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.