Piltuudis: Pärnu kesklinnas tekkis teesse suur sügav auk

Kui eelmise nädala lõpul oli teekate ristmikul veidi lohku vajunud, haigutas täna hommikul seal ulatuslik auk.

Aktsiaseltsi Pärnu Vesi võrkude juhi Aare Nõmmiku sõnutsi tähistasid vee-ettevõtte remondimehed ohtliku koha ja hakkavad seda parandama.

"Ilmselt on seal pinnas kaevu sisse vedanud," oletas ta pinnasevajumise tekkepõhjuse kohta.

Nõmmiku jutu järgi täidetakse vajunud koht pinnasega täna.

Linnavalitsuse teede peaspetsialisti Jaak Kanniste sõnade kohaselt on tänavune kevad teede seisukorrale kehvasti mõjunud. "Ilm on teid tänavu kevadel rohkem lõhkunud kui varasematel aastatel. Külm ja soe on pidevalt vaheldunud," märkis ta.

Eriti kehvas seisus on Kanniste jutu järgi sel kevadel Papiniidu tänava pikendus. Seal on suveks plaanitud teeremont ja uue asfaldi paigaldamine.