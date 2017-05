Uuskasutuskeskus alustab kogumiskampaaniaga "Toome ära!"

Kui sel nädalavahetusel koristavad eestimaalased "Teeme ära!" talgute raames metsaaluseid, siis "Toome ära!" jooksul ärgitatakse inimesi koristama oma kodus või kontoris.

Uuskasutuskeskuse turundusjuhi Annika Altmäe sõnutsi on kuuendat aastat toimuv kevadine kogumisaktsioon mõeldud meeldetuletusena, et vanade, ent veel kasutuskõlblike asjade koht pole prügikastis ega metsa all.

"Kuigi inimesed on iga aastaga aina tublimad uuskasutajad, leidub ikka veel mingi hulk inimesi, kes kevadise suurpuhastuse järel nõutult mõtlevad, mis nüüd korralike asjadega peale hakata. Siin tulemegi appi meie," selgitas Altmäe kampaania eesmärki.

Kogu mai vältava kampaania jooksul on annetustena oodatud kõik terved ja puhtad esemed nagu rõivad, mööbel, nõud, mänguasjad, raamatud, jalanõud, aksessuaarid, hobivahendid, kodutekstiil, CDd, DVDd, toataimed, nipsasjad, vanad kodumasinad.

"Ükskõik kui tühine mõni asi ei tundu, siis seni kuni ta on veel kasutuskõlblik, leidub talle uus funktsioon või õnnelik omanik," julgustas Altmäe inimesi annetama.

Pärnus uuskasutuskeskus võtab korralikke ja puhtaid asju vastu laupäevani. Kogukamatele annetustele nagu näiteks mööblile ja suurematele kodumasinatele, saab linna piires järele kutsuda tasuta kaubiku.

Uuskasutuskeskuse eesmärk on saata kasutatud asjad ringlusse ja ärgitada loodushoidlikult käituma. Eelmisel aastal saatis keskus uuele ringile umbes 900 tonni veel kasutuskõlblikke esemeid. Asjadele leiab keskus uued omanikud kas oma heategevuspartnerite abiga või need maha müües. Müügituluga propageeritakse uuskasutust kui keskkonnasõbralikku käitumisviisi ja toetatakse ülejäänud sotsiaalselt mõjusaid ettevõtteid.