Kohus mõistis noore mehe isa tapmises süüdi

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistas Nautsi selles, et 2016. aasta algul sulges ta oma isa teadmata ajaks sauna, mais ja aprillis lõi teda, tekitades kehavigastusi. Süüdistuse kohaselt tappis Alvar oma isa mullu 28. augustil tuvastamata viisil. Seejärel uputas ta surnukeha jõkke.

Surnukeha leiti 10. septembril, kaks päeva hiljem peeti kahtlustatavana kinni hukkunu poeg Alvar.

Prokurör Gardi Anderson küsis kogutud tõendite põhjal Alvarile 11 aastat vangistust. Süüdistatavale riigi määratud kaitsja Rünno Roosmaa palus kohtul mees tapmises õigeks mõista.

Kohtumenetluse käigus ei õnnestunud kindlaks teha, kuidas süüdimõistetu oma isa tappis, sest uputatud surnukehal olid paljud tõendid hävinenud. "Ainult Alvar ise teab, kuidas ta oma isa tappis," lausus Lääne ringkonnaprokurör Anderson. Küll näidanud tõendid veenvalt, et isa surm oli vägivaldne: ta ei läinud vabasurma ja veetis oma viimased eluhetked poja Alvariga.

Prokurör jäi süüdimõistva otsusega rahule. Küll oli tema hinnangul Nautsi süü keskmisest suurem, kuna vägivald pandi toime lähisuhtes. Otsuse edasikaebamise suhtes langetab Anderson lõpliku otsuse, kui on lugenud kohtu põhjendusi.

Pärast istungite kinniseks kuulutamist 15. mail kohtumajast välja sammunud tapetud Ahto naabrimees märkis, et Alvar on sisimas heasüdamlik inimene. Olgugi et poeg käitus aeg-ajalt eri vahejuhtumite tõttu isaga vägivaldselt, usub naaber, et isegi kui Ahto suri poja käe läbi, polnud see ettekavatsetud.

Vabaduse võtmise ja peksmise eest küsis prokurör kohtualusele vastavalt kuus kuud ja aasta vangistust. Kergemad karistused palus prokurör lugeda kaetuks raskema karistusega ja mõista liitkaristuseks 11 aastat vangistust. Talle varasema pahateo eest mõistetud ja siiani tegemata 19 üldkasuliku töö (ÜKT) tunni eest palus ta lisada türmile 19 päeva.

Roosmaa palus kohtul Alvar süüdi mõista üksnes kehalises väärkohtlemises ja vabaduse võtmises. Õiglane vangistus olnuks tema hinnangul kinnipidamisest 12. septembril otsuse kuulutamiseni.

Kinnist kohtupidamist taotles süüdistatavale Roosmaa, põhjendades, et tegemist on erandliku süüdistusega. Ta tõi esile, et asjasse on segatud kohtualuse õed ja vennad. Anderson nõustus advokaadiga.

Kriminaalasja kohtueelse uurimise tegi Lääne prefektuur, seda juhtis Lääne ringkonnaprokuratuur. Kohtuotsus pole veel jõustunud, pooltel on õigus see seitsme päeva jooksul edasi kaevata.