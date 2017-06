Sauga vallavanemat kahtlustatakse kuriteos

Hirvelat kahtlustatakse ametialases võltsimises ja omastamises.

Kahtlustuse järgi võltsis ta aastatel 2011–2013 sõidupäevikut ja tegi erasõite töösõitude pähe ning omastas valla raha eest kütust isiklikuks tarbeks.

Praegune Koonga vallavanem Mikk Pikkmets kuulus tol ajal revisjonikomisjoni ja juhtis kahtlastele numbritele tähelepanu juba toona. Vallavanem märkis, et politsei on teda mitu korda üle kuulanud ja temaga võeti sel teemal esimest korda ühendust 2014. aastal.

"Nüüd sel aastal kuulati mind üle valla kui võimaliku kahjusaaja esindajana," selgitas vallavanem. Samuti märkis ta, et toonased volikogu liikmedki on enamjaolt politseiga rääkinud.

Kunagise revisjonikomisjoni liikme Pikkmetsa sõnutsi olid valla kulud Hirvela kütusele tohutud. "Kütust kulus minu mäletamist mööda 230–540 liitrit kuus," tõi ta näite. Tema sõnutsi ei vähenenud kulutused ka siis, kui vallavanem oli puhkusel või haige. Seega tekkis kahtlus, et vallajuht kasutab autot enda tarbeks.

Pikkmets ütles, et komisjon tegi kahtlaste numbrite tõttu eelnõu ametiautodele GPSi paigaldamiseks ja volikogu kiitis selle plaani heaks. Ometi ei viinud vallavalitsus seda kunagi ellu. Samuti oli komisjonil probleeme andmete hankimisega.

"Sõidupäevikut ta meile kunagi ei esitanud. Alati oli vabandus võtta," kommenteeris Pikkmets.

Sauga volikogu esimees Meelis Tomberg tõdes, et infot napib ja veel pole teada, kuidas volikogu pommuudisele reageerib.

"Pole veel ju teada, palju neil kahtlustustel siiski tõepõhja on. Äkki on tegu mingisuguse poliitilise võitlusega?" arutles ta. "Tark ei torma, rapsima ei hakka. Ootame rohkem infot."

"Ei ole kasutanud!" kostis Hirvela ise küsimuse peale, kas ta on valla kütusele mõeldud raha kasutanud isiklikul otstarbel.

"Ma ei saa praegu rääkida, mul siin inimesed ootavad. See on liiga pikk jutt," kostis ta ja rohkem esialgu ei kommenteerinud.

Lääne ringkonnaprokurör Küllike Kask ütles, et kuigi kahtlustus on esitatud, on menetlus veel pooleli ning süüdistust esitatud pole.

Ta lisas, et uurimise algul olid kõne all teisedki paragrahvid, kuid need on praeguseks ära langenud.