Seisate poes piimatoodete riiuli ees. Piim, keefir, jogurtid, kohukesed. Keelt limpsava kassi pildiga kohukeste rivi all helendab kutsuv kollane sildike, millel kirjas 0,39. Just see kohuke rändab kiirelt ostukorvi. Ja mitte üks, vaid lausa kaks. Aga kas 39 senti kohukese eest on palju või vähe?