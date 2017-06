Osa Pärnu koole loobub loovainetes hinnetest

Edaspidi tähistab nende õppeainete läbimist märge “arvestatud” või “mittearvestatud”. Hinnetest loobumine ei tähenda, nagu tuleks õpilastel vähem pingutada. Direktor Margus Veri sõnutsi võib praegu mitterahuldava semestrihindega kokku saada positiivse aastatulemuse, aga arvestuste süsteemi puhul peavad lõpparvestuse tarvis olema kõik etapid “arvestatud”.

Veri selgitust mööda on loovainete eesmärk see, et noortel tekiks liikumisharjumus, huvi spordi vastu, soov kontserdile minna. Teiseks on kunsti hindamine subjektiivne.

Ülejõe põhikooli hoolekogu esimees ja lapsevanem Tarmo Rannak tõi välja, et rahulikus tempos kulgemine tõstab mõne lapse motivatsiooni liikuda. Hoolekogu aseesimees Margit Blehner täiendas, et oskusained baseeruvad lapse võimetel ja seetõttu on temagi seda meelt, et tulemuse asemel loeb loomisrõõm ja tahe liikuda. “Vahet pole, kui mitu sekundit laps 60 meetrit jookseb,” tõi ta näite.

Pärnu Vanalinna põhikoolis ei panda esimeses kooliastmes ehk esimesest kolmanda klassini hindeid juba neli aastat. Lapsed saavad hoopis soorituse kohta sõnalist tagasisidet.

Tulevast sügisest ei hakata numbriga hindama ka neljanda klassi kehalist kasvatust, muusikat, kunsti ega tööõpetust. Edaspidi loobutakse neis ainetes numbrilisest tagasisidest järk-järgult vanemas kooliastmeski, nii et igal aastal lisandub üks klass. Koolijuht Pille Tahkeri jutu järgi antakse õpilasele “arvestatud-mittearvestatud” süsteemi korral peale selle tagasisidet sõnades.

Tagasiside eesmärk on tõsta õpimotivatsiooni. “Number kui selline ei peegelda kindlasti objektiivselt tegelikku seisu ega panust, eriti mis puudutab loovaineid, sest seal on tegemist ühega andekuse liikidest,” selgitas Tahker, kelle arvates ei pea kõigis koolides kehtima samasugune hindamissüsteem. Isegi kui laps kooli vahetab, saab lapse arengu kirjelduse taandada numbrile, kui seda peaks vaja minema.

Sütevaka humanitaargümnaasiumis on numbritega hindamise asemel 15 aastat kasutatud tähti, kuid mitme palli skaalast täielikult loobumist pole koolis tõsimeeli arutatud, sest seaduse järgi tuleb praegu veel tunnistusele kanda hinne.

Direktor Andres Laanemets ütles, et tal pole kindlat veendumust kuuepallisüsteemi (A–F, toim) üle parda heita, sest hinne ise ei ole kurja juur. Tähtis on see, et õpilane püüaks ja õpetaja seda märkaks. “Arvestatud-mittearvestatud” süsteemigi annab Laanemetsa väitel teha õpilasele väga probleemseks ja vähe motiveerivaks.

Kehalise kasvatuse õpetajana rõhutab Laanemets noortele, et spordis on alati kõige tähtsam võita iseennast ja saavutada täna rohkem kui eile. “Esmatähtis on, mismoodi õpetaja ja õpilane koostööd teevad,” kinnitas ta.

Sütevaka direktor pole hindeskaalast loobumise vastu. “Kui seda (hinnangut, toim) saaks lõputunnistusele panna, me tõsiselt arutaksime seda,” sõnas ta.

Koidula gümnaasiumi õppealajuhataja ja üleriigilise hindamise töörühma liikme Ille Rohtlaane selgituse järgi on “arvestatud-mittearvestatud” hindamine samuti eristav, ainult skaala on viiepallisüsteemiga võrreldes lühem. Tema arvamust mööda on oluline õppimist toetada. Sellelgi puhul on võimalik nii eristav kui mitteeristav hindamine.

Rohtlaan teab, et õppimist toetavat hindamist on väga keeruline rakendada mõjusalt. “Arvestatud-mittearvestatud” süsteemile üleminek on üks samm selles suunas. “Kuskilt tuleb alustada ja vaikselt liikuda sinna. Muidu ongi nii, et õpitakse ainult hinde pärast,” lausus õppealajuhataja.

Seadus nõuab hindeid Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja Pille Libliku selgituse kohaselt on võimalik põhikooli esimeses ja teises astmes ehk kuni kuuenda klassini õpilaste teadmiste hindamiseks kasutada alternatiivset moodust ehk kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid. Õpilase koolist lahkumisel või hiljemalt kuuenda klassi lõpul tuleb ikkagi jooksva õppeaasta sõnalised hinnangud teisendada viiepallisüsteemi. Järgmisse klassi üleviimise alus on kehtivast seadusest tulenevalt viiepallisüsteem. Seadusemuudatust on arutatud aastast 2015, aga Libliku sõnutsi ei ole praegu teada, millal muudatused jõustuvad.

