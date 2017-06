Äravedu ootav roe imbus korterisse

“Tegelikult on siin kaunis, lõokesed lõõrivad,” kiitis Vana-Sauga veidi erandlikus väikeses kortermajas elav Aime Nikopensius. Segamatu elu kauni jõe lähedal võib samuti halba tähendada: näiteks pole majal lootustki kanalisatsioonile, sest tarbijaid on seal vähe ja veefirmale ei tasu torustiku rajamine end ära.

Seega koguneb maja reovesi hoovi alla kaevu, kust seda tuleb aeg-ajalt ära viia. Sellest, et kaev on täis, saavad asukad aru omapärasel moel: esimesel korrusel elav vanaproua Helmi annab teada, kui roe tema korterisse hakkab lekkima. Helmi ise jäi kidakeelseks ja kogemust pikalt kommenteerida ei soovinud. “Praegugi on ... vesi sees,” ütles ta.

Nikopensiuse sõnutsi võeti esimest korda suvepealinna vee-ettevõtte AS Pärnu Veega ühendust märtsis, kuid siis olla neil reovee ära vedamiseks mõeldud auto katki. See olevat linnafirmal ainuke.

98 protsenti Pärnu linnast on kaetud ühiskanalisatsiooniga. Kahjuks kuuluvad Vana-Sauga 18 elanikud kahe protsendi hulka.

“Neil on väidetavalt teinegi masin, kuid seda kasutavat nad muuks tarbeks,” selgitas teine majaelanik Aira Niinemets.

Kuude vältel tõusis reovesi kogumiskaevus aina kõrgemale: ääreni välja, ähvardas ülegi tulla. Otsustati, et tuleb veefirmale uuesti helistada. Ettevõte sai auto korda, kuid klienditeenindusest vastati hädas elanikele juuni algul, et järjekord on nüüd kolm nädalat pikk.

“Varem on vabandatud ja öeldud, et täna ei saa tulla, tuleme homme hommikul. Nüüd peab kolm nädalat ootama?” ei saa Niinemets aru, kust selline saba järsku tekkinud on. “Mina mõtlen sellele, et jõgi on siit paarikümne meetri kaugusel. Kui see kõik sinna satuks, siis nad kindlasti jookseksid.”

Viimases hädas leiti Sindist üks auto, mis paar kanti rooja ära vedas ja reoveetaseme kaevus poole meetri jagu alla viis. Nüüd ootavad elanikud hinge kinni hoides nädalaid, et Pärnu Vesi neid külaskäiguga õnnistaks: ehk ei hakka kaev üle ajama ja ümberkaudset muru väetama.

Reovesi ähvardab üle kogumiskaevu ääre tulla. Hiljuti õnnestus elanikel ise poole meetri jagu solgivee taset langetada. / Urmas Luik

Pärnu Vee tehnilise teeninduse juht Roman Vaba selgitas, et reovee äraveo järjekord on viimasel ajal tõepoolest kaks kuni kolm nädalat pikk. See on tingitud sellest, et ettevõttes tehti ümberkorraldused ja rohkem rõhku pannakse hoopis kanalisatsioonitöödele. Veevärgi läbipesuks kasutatakse paakautot ja masina koormus on laes. Vaba ütles, et linnafirma kasutab vaid kaht masinat: üht tellimuste täitmiseks, teist hooldus- ja avariitöödeks.

Ettevõttes tehtud muudatusi tajuvad inimesed hästi väljaspool Pärnu linna.

Näiteks Uulu tööstuspargi ettevõtte Pärnu Log Homesi tegevjuht Raiko Gustavson selgitas, et ootavad kanalisatsiooniga liitumist pikisilmi, sest viimasel ajal on kogumiskaevu tühjendamisega probleeme esinenud.

“Oleme teenust kasutanud kümmekond aastat. Asi toimis väga hästi selle aastani,” selgitas Gustavson. Ettevõttele vastati tellimuse peale, et Pärnu Veel pole enam jõudu väljaspool teeninduspiirkonda teenust osutada.

Pärnu Log Holmes tellis selle peale auto hoopis Häädemeeste firmalt. “Ent jääb arusaamatuks, miks saab auto siia nii kaugelt tulla, kuigi Pärnu asub siinsamas lähedal,” ütles Gustavson.

Samalaadne kogemus oli Sauga elanikul Erkki Lumisalul, kes oli varem probleemideta kasutanud vee-ettevõtte teenuseid septiku tühjendamiseks.

“Sel aastal aga öeldi üldtelefonilt, et oleme võõras vald ja nemad Saugat ei teeninda,” kostis Lumisalu. Pöörduda tuli konkurentide poole ja usaldusväärset vedajat polnud mehe sõnutsi sugugi kerge leida.

Vaba väitis vastupidi eelkõnelejatele, et paakautodel geograafilisi piiranguid pole, lisades, et Pärnus olla pea kõigil kinnistutel võimalus loobuda kogumiskaevust ja liituda kanalisatsiooniga.

Tehnilise teeninduse juht loodab, et reovee äraveo järjekord väheneb, kuna ettevõte plaanib panna kaks masinat vahetustega tööle. “See tähendab, et saame teenust osutada nädalavahetusel ja õhtul,” täpsustas ta.