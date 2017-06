Pärnu linn loobub senisest sillakoridorist

“Aastaid on vaieldud Lai 10 kinnistu kasutamisvõimaluste üle, kuid kokkulepet pole saavutatud. Jätame nüüd eramaad välja ja algatame planeeringu, kus tee viiks läbi linna kinnistute,” ütles linnapea Romek Kosenkranius.

Linnavalitsuse ettepaneku kohaselt sõidaks kesklinna tulija tulevikus Raba või Rääma tänavalt üle silla Decora kaupluse lähedal Lai 26 elamuni ja pööraks paremale Laiale tänavale, kus enne Port Artur 2 kaubamaja ehitataks ringliiklus. Seal saaks valida, kas sõita Laial tänaval edasi või pöörata Aia tänava pikendusele, mis viib kesklinna ja ranna rajooni.

Kesklinnast võib Ülejõele sõita kas Laialt tänavalt või Aia tänava pikenduselt ja jätkata teisel pool jõge teekonda Raba tänavat pidi või pöörata Rääma tänavale.

Pakutav variant on osa varem arutlusel olnud Raba–Pargi sillakoridorist, välistades selle nõrgad küljed. Politseimaja kõrval ja Pargi tänaval on liiga vähe ruumi, et tiheda liiklusega tänavat rajada.

2005. aastast saadik on eri linnavalitsused parimaks pidanud silla ehitamist Raba ja Aia tänava pikendusele. See tähendaks Lai 10 kinnistust osa transpordimaaks loovutamist. 1999. aastal müüs linnavalitsus kunagise REVi territooriumi hoonestusõiguse 2050. aastani REVile, hiljem ostis selle Port Artur Grupi tütarfirma.

Port Artur Grupp on olnud valmis kinnistust osa linnale andma, kuid ei taha seda tasuta teha.

2007. aastal nõustus volikogu Lai 10 kaheks jagamisega. Sillakoridoriks vajaliku väiksema osa (4135 ruutmeetrit) eest kohustus linn maksma 13 miljonit krooni, suurema osa (29 937 ruutmeetrit) hoonestusõigusest aga omandisse andma.

2007. aastal oli lisaeelarves sillakoridori ostmiseks isegi raha plaanitud, ent kui Isamaa ja Res Publica Liit võimuliidus Reformierakonna vastu vahetati, võeti raha eelarvest välja. Järgmised linnavalitsused kaalusid muid silla asukohti. 2013. aastal oli Port Artur Grupp valmis 13 miljonist kroonist loobuma, kuid tahtis sillakoridorist loobumise tasuna suuremat kinnistut hoonestusõigusest omandisse.

2015. aastal küsis linnavalitsus ettevõttelt suurema kinnistu omandiõiguse eest 1,5 miljonit eurot. Selle peale ütles Port Arturi üks omanikest Kaido Kruusoja, et nende eesmärk pole kinnistut tingimata omada, vaid hoonestada. Seda on linnavalitsus kümme aastat takistanud, soovides sillakoridori maad võimalikult odavalt.

Viimati pakkus Port Artur, et ehitab 350 000 euro eest Aia tänava pikenduse, mis oleks kasulik nii linnale kui ettevõttele. Tingimus oli, et Lai 10 hoonestusõigus muudetaks omandiks.

“Ka see variant pole konsensust leidnud. Koalitsioon leidis, et see oleks väär, teine pool arvas, et on isegi palju järele andnud,” ütles Kosenkranius.

Kriitikute hinnangul kiirustab linnavalitsus enne valimisi, näitamaks, et on midagi ära teinud. Kõrvutades silla ehitamiseks kasutatava 1,5 hektari suuruse linnamaa turuhinda ja Aia tänava ehitusmaksumust 33 aasta pärast linna omaks saava Port Arturi maa väärtusega, ei pruugi valitav tee varasemast odavam olla.

Volikogu arutab Raba–Laia tänava silla detailplaneeringu koostamise algatamist ülehomme.