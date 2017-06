Kohus mõistis röövlid süüdi, kuid lasi nad vabadusse

"Kohus loodab, et teate tagajärgi," manitses kohtunik Igor Pütsep. "Kui midagi veel korda saadate, olete samas kohas tagasi!"

"Jaa!" laususid Koronen ja Lapin teisel pool ekraani üheskoos.

Kohus mõistis Lapinile neli ja Koronenile kolm aastat vangistust, põhjendades, et esimesena nimetatu roll röövis oli mõnevõrra suurem. Et noormeeste üle peeti kohut lühimenetluses, vähenes mõlema karistus kolmandiku võrra.

Samuti arvas kohus mõlema vangistusest maha seitse kuud ja kuus päeva. Just nii kaua olid sõbrad istunud türmis.

Et 2013. aasta jaanipäeval Lemme telkimisalal massikakluses osalenud Koronenil on eelmise karistuse eest kandmata aasta, viis kuud ja 26 päeva vangistust, lisas kohus tema vangistusele nüüd sellegi.

Noormehed ei pea türmi naasma, kui nad ei tee kolme aasta jooksul rohkem kurja ja alluvad käitumiskontrollile. Koronen peab kandma kuus kuud jalavõru.

Prokurör Gardi Anderson oli üllatunud, et kohus noormehed vabadusse jättis. "Kuna mehed on vägivallakuritegude eest varemgi kriminaalkorras karistatud, vastas minu hinnangul teo raskusastmele kuue aasta pikkune reaalne vangistus," selgitas Anderson.

Et otsus kuulutati lühimenetluses, ei saa prokuratuur süüdimõistva otsuse korral kohtuotsust üksnes karistuse muutmiseks edasi kaevata. "Meile on otsus lõplik, seda tuleb aktsepteerida," nentis prokurör.

Kohtusaalist välja sammunud Koroneni kaitsja Paul Järve ja Lapini advokaat Marko Tammann tõdesid, et olukord lahenes neile üsna kenasti. "Aga eks me näinud selleks päris palju vaeva," märkis Järve. Ta tõi näiteks, et kannatanule kahju korvamise suhts polnud kokkuleppele jõuda sugugi lihtne.

Tammann rõhutas kannatanu öeldut, et too ei tunne röövlite vastu viha. "See on väga tähtis, et ei jääks vimma," kinnitas ta.

Järve leiab, et käitumiskontroll on hea viis noormehi mõjutada ja pahandustest eemal hoida. Vangla ei vormi ju kellestki paremat inimest. Pigem vastupidi.

Kumbki süüdimõistetu peab maksma riigituludesse 1175 eurot sunniraha.

Aga see pole veel kõik: vähemalt Lapini kohtuskäimised pole selleks suveks veel läbi. 7. juuli istungil süüdistab Lääne ringkonnaprokuratuur teda narkootilise aine rühmaviisi ja suures koguses ebaseaduslikus käitlemises.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Liivi Reinholdi sõnutsi süüdistatakse Lapinit ja tema kaht kaasosalist 280,15 grammi ecstasy-tablettide ja 16 grammi amfetamiinipulbri omamises. Kohus saab karistada selle eest kolme- kuni 15aastase vangistusega.

Kohtus vaagimisel olnud röövijuhtumi faabulat saab põhjalikumalt lugeda siit.

Prokurör küsis aastatepikkust vangistust

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistas noormehi selles, et nad röövisid mullu 9. novembri hommikul Pärnus Hommiku tänava kasiino ees 41aastast meest, kes oli kogu öö Koronenile ja paljudele teistelegi välja käristanud.

Juhtumi tegi äärmiselt keeruliseks see, et kannatanu ei teadnud isegi täpselt, kui palju raha tal röövi ajaks alles oli.

Lapini advokaat Tammann nentis 29. mai istungil, et tema kaitsealune lõi kannatanut. Küll leidis ta, et röövi toimumine on küsitav. Kannatanut üksnes kinni hoidnud ja riietest sikutanud Koroneni kaitsja Järve oli samuti seda meelt, et röövi süüdistus pole usaldusväärne.