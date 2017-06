Laste petuskeem on läinud üle piiri

Pärnu loomade varjupaiga juhataja Anneli Matsi avaldas, et probleem ilmnes mullu. Tol korral teavitati linnakodanikke sotsiaalmeedia vahendusel, kuid Matsi kardab, et inimesed on hoiatused unustanud ja annavad lastele siiski raha.

Tüdrukud, kes käivad ukselt uksele raha palumas, on nendega kohtunute sõnutsi veidi üle kümneaastased. Ranna piirkonnas elavat Dagmarit külastas jaanipeo ajal kaks neiut: üks vanem ja julgem ning teine noorem. Nad pakkusid müügiks brošüüre, mis väidetavalt olid neil kotis. Müügitulu pidanuks minema loomade varjupaigale. Kuna tüdrukud tundusid kehvasti riides, ei küsitud rohkem midagi ja otsustati lastele anda kolm eurot.

Tüdrukuid on nähtud Vana-Pärnus ja Raekülaski. Lehola tänava elanikule pakkusid samad tüdrukud seepe, koeratoitu ja raamatuid samuti loomade varjupaigale raha kogumiseks. Tema arvates elavad lapsed kuskil Raekülas.

“Lapsed olid rumalad, et mainisid varjupaika. Oleks nad asju niisama müünud, poleks sellist koledat probleemi tulnud,” arvas sealne elanik.

Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver leiab, et kõige mõistlikum on uurida välja laste nimi ja elukoht, edastada info lastekaitseteenistusele või politseile, kes asjaolusid kontrolliks ja põhjendatud juhul sekkuks.

“Me ei saada mitte kedagi niimoodi tänavale, koduuste taha ega firmadesse raha koguma,” seletas varjupaiga juhataja Matsi. Ametlikud kanalid, mille kaudu Varjupaikade MTÜ annetusi kogub, on annetuskonto, -telefon ja -keskkond “Ma armastan aidata”. Kuna olukord tundub lahendamatu, kirjutas loomade varjupaik politseile avalduse.