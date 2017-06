Vaadake, mis järjekorras peolised rongkäigus liiguvad

XII noorte laulu- ja tantsupeo "Mina jään" rongkäik koosneb 15 maakonna, kolme linna ja rongkäigu pea allkolonnist, ühtekokku ligemale 39 000 peolisest.

Kõige rohkem on peol osalejaid Tallinnast, mistõttu ongi pealinna rivi pikim, pea kahekilomeetrine. Harjumaa kolonni pikkus on umbes 900 meetrit, Tartu oma 800 meetrit. Rongkäigu pea on kõige lühem, vaid 50meetrine.

Liikumisteekond on umbes viis kilomeetrit pikk, kõnnitakse marsruudil Vabaduse väljak – Pärnu maantee – Narva maantee – Pirita tee – lauluväljak.