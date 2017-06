Galerii: hansapäevade avamisel said vett nii iidsed vammused kui pudulojuste sarved

Keskpäeval sadas tihedat vihma ja ilmselt just seetõttu koos pudulojustega kesklinna tänavail jalutanud hansapäevalised rahvamasse kokku ei meelitanud.

Ka laadaplatsil telkides varjul olnud kauplejad olid taevasse vaadates murelike nägudega, kuid lootsid, et peatselt jääb sadu hõredamaks ja hansapidu saab õige hoo sisse.

Pühapäevani toimuvad hansapäevad on järjekorras 17ndad. Tänavuste hansapäevade teema on "Nõiaväega juurte juurde" ja pilk on pööratud ürgse jõu poole.