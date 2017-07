Pärnus tegutseb mitu sotsiaalset ettevõtet nagu Shalom, Jenny Kruse, Tulevik ja Solve et Coagula. Üks nende tegevusalasid, kuigi mitte põhiline, on taas- või uuskasutus. Müügitulu on neile ettevõtetele vajalik suuremate eesmärkide saavutamiseks.