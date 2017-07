Selgitamaks välja, kust saab suvepealinna kõige maitsvamat pitsat, palusime Pärnu pitsarestoranidel saata meile oma klientide seas populaarseim lahtine pirukas. Nõudmiseks seadsime vaid, et selle peal ei oleks krevette ega hakkliha. See, kas pitsa on õhuke või panni oma, mingit rolli ei mänginud.