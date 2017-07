Nädalavahetusel kasutan tuuritamise vahele tekkinud pausi, et sõita Soome Hämeenlinna Guns N’ Rosesi tänasele kontserdile. Reisi võtan ette eelkõige nostalgia mõttes. Grupp kui nähtus on rokkmuusika ajaloos avastamist väärt ja kontsert on eksklusiivne võimalus näha bändi osaliselt taasühinenud algkoosseisus.