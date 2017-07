Bussireformi esimese päeva valukohad: bussid ei püsi graafikus, valideerimissüsteemis parandatakse vigu

Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk, kes bussireformi avapäeval ise bussijaama kassaluugi taga reisijate teenindamisel appi läks, rääkis, et uuendustega tõttu ei ole kõik bussid suutnud graafikus püsida.

Hilinemistel on nii tehnilisi kui inimlikke põhjuseid. „Hommikul ei läinud mõnel bussil tagumised uksed peatustes kinni ja buss ei saanud seetõttu välja sõita, mõnel bussil ei töötanud kassaseadmed,” seletas Kärpuk, lisades, et need tehnilised probleemid lahendati või lahenesid ise mõne tunniga.

Inimlik faktor busside hilinemises peitub aga troppide tekkimises bussi uste juurde. „Inimesed tahavad oma pileteid valideerida ja tekitavad niiviisi järjekorra, mis ulatub uksest välja,” seletas Kärpuk. Seegi probleem on tema arvates lahendatav, kui reisijad saavad aru, et sõidu registreerimiseks ei pea järjekorras ootama.

Et 57st Pärnus sõitma hakkavast bussijuhist ligikaudu kolmandik on selles ametis uued, vajab lihvimist ka ümberistumispeatustes õigete kohtade leidmine. „Näiteks Teatri peatuses olid kaks bussi jäänud seisma nii, et kolmandana peatusesse tulnud liigendbuss ei mahtunud nende vahele parkima,” ütles Kärpuk, märkides, et sellised probleemid lahenevad töö käigus juhtide kogemuse lisandumisega.

Valideerimissüsteemis oli hommikul tõrge pensionäride piletitega, mille eest arvestati maha täishind ehk 64 senti 32 asemel. „Süsteemi haldaja parandas selle vea ära ja kõikidele, kellelt kaardilt rohkem raha maha võeti, makstakse see tagasi,” lubas Kärpuk.

Üldises plaanis on Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhi hinnangul uuendustega siiski hästi hakkama saadud. „Iga uus asi tahab harjumist ja sissetöötamist. Praegu on süsteemil justkui garantiiaeg. Poodidestki on kaupadel garantiiaeg, mille jooksul kauba puudused parandatakse. Nii meilgi,” lausus Kärpuk.

Kärpuk loodab, et töönädala alguseks on paljud tõrked juba kõrvaldatud. Uue süsteemi lõplikuks paikaloksumiseks võib aga tema sõnutsi minna paar nädalat.