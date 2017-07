Need lood kõnetasid Pärnu Postimehe lugejat nädala jooksul kõige enam

Väga palju kaasaelajaid on kogu nädala jooksul olnud noorte laulu- ja tantsupeol osalevatel pärnakatel, kelle tegemisi on vahendanud Pärnu Postimehe blogi. Lugejad tundsid huvi veel rabapõlengu vastu Sindi külje all Lanksaare rabas, kust tõusev paks suits häiris kohalikke elanikke ja segas liiklustki, ja uuenduste vastu Pärnu ühistranspordis: käibele tuli uus piletisüsteem ja teele vurasid uhiuued bussid.

Kas tunnete meest, kes tegi Pärnus spaale külma arve?

Politei palub abi, et tuvastada fotol kujutatud mees, kes kasutas Pärnus spaateenuseid, kuid jättis nende eest maksmata./ Lääne prefektuur

Noorte laulu- ja tantsupeo otseblogi

Noorte laulupidu Tallinna lauluväljakul / Erik Prozes/Mihkel Maripuu

Galerii ja videod: Sindi külje all põles raba

Sindi külje all süttis Lanksaare raba, kust levib paksu tossu. Sindi Linnuriigi elamurajooni elanikel soovitatakse aknad sulgeda. / Mailiis Ollino

Kelm pettis Pärnumaa vanainimestelt välja enam kui 11 000 eurot

Kõik Egery Sepling-Horuženko kelmuste ohvrid olid kõrges eas inimesed, kelle arvelt teenis naine üle 11 000 euro tulu. / Politsei- ja piirivalveamet

Partnerid äris ja elus

Rullmassaažisalongi rajanud elukaaslased Abel ja Käärats on veendunud, et ühise ettevõtte rajamisel on oluline mõlemal mõista firmaga kaasnevaid riske. / Mailiis Ollino

Purjus naine ründas Pärnus naistaksojuhti

Laste petuskeem on läinud üle piiri

Video: vaadake, mida arvavad Pärnu bussireisijad tänasest muutunud piletisüsteemist!

Pärnu bussireformi esimesel päeval välja tulnud kitsaskohad loodetakse kiiresti lahendada. / Mailiis Ollino/

Tihe liiklus lükkas silla remondi edasi

Kesklinna silla remont lükkub uude nädalasse. / Mailiis Ollino/

Poiss kukkus aknast alla, kui tahtis haiglasse viidud isale järgneda