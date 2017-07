Galerii: noormehed suundusid Eesti riiki teenima

Tallinna tehnikaülikooli infotehnoloogia eriala lõpetanud Kristjan Sala enda sõnutsi minekut ei oota. Et aga valikut pole, peab selle läbi tegema. "Kaasa pakkisin paar rohelist T-särki, hügieenitarbed ja veel mõne asja," rääkis noormees. Mida kaasa võtta, uuris ta netist.

"Kerge ärevus on sees. Ei tea täpselt, mis saama hakkab, aga tuleb, mis tuleb. Annan endast parima," jutustas Tallinna ülikooli rekreatsioonikorralduse eriala üliõpilane Karl Erik Kübarsepp. Tema meelest pole muidu hullu midagi, aga 11 kuud on pikk aeg. "Kui vahepeal linnaloa saab ja kodus on võimalik käia, on okei." Sõprade soovitusel ja Sõdurilehe abiga pakkis Kübarsepp kaasa näiteks pesu, noa ja hügieenitarbed.

Pärnumaalt oodatakse lähipäevil ajateenistusse üle 100 noormehe. Kohaleilmunute arv selgub kokkuvõtete tegemise järel.