Kõige suuremaks kalaäriks Pärnus on Eesti Tarvitajate Keskühisuse kohalik kalasoolamise punkt, mis senini on siin töötanud juba 6 hooaega – soolates, suitsetades ja marineerides räimi. Tegevushooaeg on senini kestnud iga aasta umbes 2 kuud – käesoleval a. 6. maist kuni 1. juulini.