Mäletan, et kui lapsepõlves suvel mõnikord ohtralt sadas ja maal ei saadud heina teha, kirusid maamehed, et jumal on lätlane, sest on sellise takistuse teele ette lükanud. Euroopa Liidu eesistumisega on meil ju omamoodi lugu. ELi astudes saanuks Eesti selle õiguse juba ajal, kui peaminister oli Juhan Parts, kes aga lükkas tol korral selle edasi, sest ilmselt polnud ta ise kindel, kas suudab olla hea peoperemees.