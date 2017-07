Mark Soosaare ja Pärnu uue kunsti muuseumi korraldatav rahvusvaheline dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festival on üks sündmusi Pärnu suvekavas, millest ei tohiks ilma jääda. Järjekorras 31. festivali võlu peitubki selles, et külastajal pole kohustust kõike või enamikku programmist ära vaadata. Huvilisel on, millest teha oma filmivalik. Pealegi on ETV igal suvel näidanud paremikku filmidest, seekord on kavas kuus teost.