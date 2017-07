Pärnus esineb maailmakuulus Austraalia lastekoor

Koor on asutatud 1997.aastal. 10-17-aastased lauljad on pärit kõigist Austraalia piirkondadest. Lastekoor on osalenud paljudel mainekatel rahvusvahelistel koorifestivalidel üle maailma, koostööd tehakse Austraalia Kammerorkestri ja Sydney Sümfooniaorkestri ning maailmakuulsa Viini Poistekooriga.

20.aastapäeva tähistab lastekoor suure ringreisiga Balti riikides ja Islandil. Kontsertide kavas on vaimulikku muusikat, Austraalia heliloojate loomingut, samuti kõigi nende maade heliloojate laule, kus ringreisil esinetakse. Eesti heliloojatest on kontsertide kavas Veljo Tormise ja Arvo Pärdi loomingut. Koori juhatavad selle asutaja Lyn Williams ja Mark O´Leary.

Kontsert Eliisabeti kirikus on tasuta.