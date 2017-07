31. Pärnu filmifestivali avasid lapsed

Kõnelema oli kutsutud Pärnu maavanem Kalev Kaljuste, kel oli hea meel, et filmifestivali traditsioon kestab. “Festival on toonud linnale kuulsust ning arusaama maailmast ja eri kultuuridest,” rääkis Kaljuste. Seejärel kutsuti lavale žüriiliikmed alustades kõige kaugemast külalisest Angoolast pärit Alzira Assisest . Assist kohtas Mark Soosaar Haagis, kus Assis näinud Soosaart kaameraga, palus mehel end filmida. Tänasel festivaliavamisel avanes aga külastajatel võimalus kuulata Assise kaunist lauluhäält.

Viieliikmelisse žüriisse kuuluvad veel dokumentalist Riho Västrik, Soome dokumentalist Lasse Naukkarinen, Peterburi dokumentalist Ksenja Ohapkina ja Eesti kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme. Festivali avamisel näidati Lasse Naukkarineni filmi “Kunstniku elu”, mis jutustab tema poja Esa loomingulisest lapsepõlvest ning võitis Pärnu Filmifestivali suure auhinna aastal 1999. Lisaks sai näha Jouni Hiltuneni 2017 aasta filmi “Mereretk”.

Filmifestival kestab 3 juulist 16 juulini ning kannab alapealkirja “Elamise kunst”. Fookusesse on tõstetud elu kui kunst selle rikkuses ning mitmekülgsuses. Põhiprogramm linastub Uue kunsti muuseumis, Sütevaka humanitaargümnaasiumis ja Pärnu haiglas Pärnus ning Manija saarekeskuses ja Tori rahvamajas Pärnumaal. Eesti rahva auhinnale võistlevad kuus väljapaistvat dokki.