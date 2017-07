Pärnumaal avastati mullu ligemale poolsada elektrivargust

Maakondade arvestuses jääb see number alla keskmise. Võrdluseks: valdav osa elektrivargustest tuli möödunud aastal Harjumaalt, kus avastati 717 ebaseadusliku elektritarbimise juhtumit.

Eestis tuvastati eelmisel aastal 1301 elektrivargust.

Elektrilevi tarbimise järelevalve osakonna juhataja Toomas Kase sõnutsi suudab Elektrilevi tuvastada elektrivarguse paari tunniga.

"Oma metoodika abil suudame kahe tunniga tuvastada, millises tarbimiskohas potentsiaalselt varastatakse," ütles Kask. "Praegu me juba teame kohti, kus ebaseaduslikult tarbitakse. Järjekord on pikk. Suuremate juhtumitega tegeleme eelisjärjekorras, väiksemad peavad pisut ootama."

Suuresti tänu kaugloetavatele arvestitele on Elektrilevil õnnestunud nelja aastaga vähendada võrgust kaduva elektri hulka 30 protsendi võrra.

Elektrilevi võrku läbib igal aastal ligikaudu 7000 gigavatt-tundi elektrienergiat, millest alla viie protsendi läheb kaduma. Selle põhjus seisneb nii elektriliinide soojenemisest tekkivas füüsikalises kaos kui ka elektrivargustes.

Kui enne nutikate arvestite paigaldamist 2012. aastal moodustas võrgust kaduva energia hulk 5,7 protsenti, oli möödunud aastaks võrgukadu vähenenud 4,1 protsendini.

"Elektrivõrgu kadu mõjutab meie kõigi makstavat võrgutariifi, seega on edusammud kadude vähendamisel otsene kasu igale tarbijale," rääkis Elektrilevi tarbimise järelevalve osakonna juhataja. "Piltlikult võib öelda, et kui Eestis ei pandaks toime elektrivargusi, saaks pool Saaremaad elektri tasuta," tõi Kask oma kodusaare kohta näite.

Varastatud elektri eest esitas Elektrilevi möödunud aastal 224 000 euro väärtuses tagantjärele arveid. Korduvvarguse puhul pöördub Elektrilevi politseisse.

