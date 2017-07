Mitu lapsevanemat on avaldanud soovi, et nende lapsed õpiksid koolis võõrkeelena saksa keelt. Neile vastu tulles on Eesti NSV Haridusministeerium teinud korralduse vastava VIII klassi avamiseks Pärnu II Lydia Koidula nimelise Keskkooli juurde. Kuna nimetatud klassi moodustamine oleneb õpilaste arvust, siis oleks soovitav, et registreerimisega ei viivitataks.