Sügisel sünnivad kõikjal Eestis omavalitsused ja avanevad uued võimalused. See, mida veel neli aastat tagasi nimetati võimatuks missiooniks, tehakse nüüd ikkagi teoks. Eesti Vabariik saabki oma juubeli puhul kingituseks hoopis suuremad ja tugevamad omavalitsused. Üldpildis ei tee enam ilma see, kas uusi omavalitsusi jääb mõne võimaliku eeloleva kohtuvaidluse lõpuks paar tükki rohkem või vähem, suur muutus ise on juba igal juhul toimunud.