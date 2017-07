Pärnumaal pole kiviaiad kuigi levinud, eriti Ida-Pärnumaal Vändra kandis keset tihedat metsa. Pole küllalt palju kive ega ajalooliselt olnud tarvidustki nende järele. Siin-seal on ilu pärast siiski kiviaedu tegema hakatud. Minagi ladusin mõni aasta tagasi kiviaiaalged, teadmata, et need kellegi koduks saavad.