Chihuahua`d tulevad laste rõõmuks trikke tegema

"See on selles mõttes ainulaadne trikikool, et enamasti peetakse chihuahua't maailma üheks lollimatest koeratõugudest, kes enda häda pidevalt tuppa teeb. Tegelikult võib aga selline olla iga koer, kellega ei tegelda," rääkis chihuahua'de trikikooli treener ja chihuahua sõprade liidu juht Krista Laanet, kinnitades, et pisikesi lemmikuid on võimalik õpetada küll. Just seda laupäeval Pärnu Keskusesse näitama tullaksegi.

"Kahjuks ei saa me nende jooksurada, millel tunnelid ja poomid, kaasa võtta, sest see ei mahu lavale ära," nentis Laanet. Küll aga võib tema sõnutsi näha koeri vurride, pallide ja väikese vihmavarjuga vigurdamas. "Mõnd trikki teevad koerad koos," lausus ta, märkides, et selliseid asju on koertele õpetada raskem, sest kui preemiana on mängus maius, ei taha kutsad sõna kuulata, kartes, et keegi teine sööb nende maiuse ära. Aga et sellisedki trikid lõpuks selgeks saaksid, käiakse Laaneti teatel koos kaks korda nädalas.

Esinemiskogemus on trikikoertel olemas, sest varem on üles astutud nii ostukeskuste avamisel, loomakaitsjate heategevuslikel üritustel, koeraparkide avamisel kui ka SOS-lastekülas.

Seda, et koerakesed on populaarsed, näitab nende Facebooki leht, millel on üle 2600 jälgija. Üritus on kõigile tasuta.

Pärast trikietendust, kell 14.30 on sülekoerte omanikud oodatud tasuta koolitusele Aleksandri pubisse, kus õpetatakse, kuidas käia neljajalgse sõbraga kohvikus nii, et ta omaniku sõna kuulaks.