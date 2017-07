Vallikäärus näeb kõrgetasemelist aerutamist

Start viiendale paarissprindivõistlusele antakse kell 16, rajale minnakse iga viie minuti järel. Seega saab aerutamist nautida pikemate pausideta üle kahe tunni.



Võistlus on lühike ehk 150 meetrit, et säilitada kogu distantsil maksimaalne kiirus ja pakkuda vaatemängu. Kuna sprindile pääseb ainult kutsega, on oodata äärmiselt kõrgetasemelist võistlust.



Kuna 2020. aasta Tokyo olümpiamängude kavva lisati naiste kanuu, näeb Vallikäärus naisigi võistlemas. Vallika sprint on esimene võistlus Eestis, kus naised kanuudel võistlevad.



Peale selle avaneb alates kell 14 kõigil huvilistel Vallikääru akvatooriumis võimalus proovida aerutamisviise: süst, kanuu, SUP (aerusurf). Pärnu Kalevi aerutajate klubi aktiivsed noored jagavad õpetussõnu ja on valmis vastama aerutamisega seotud küsimustele.