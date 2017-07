Endla teater otsib uuslavastusse nõukaaegseid esemeid

"Samuti vajame 1970ndatest või 1980ndatest pärit pruutkleiti," ütles Endla kommunikatsioonijuht Hedi-Liis Toome.

Kui keegi saab teatrit aidata, tuleks sellest teada anda Endla kommunikatsioonijuhile kirjutades hediliis@endla.ee või helistades 5660 6141.

"Mehed, meri, maa ja naised" on omamoodi estraadietendus, milles vaadatakse maailma läbi kummalise tunnetusakna, imestades ja naerdes koos. See on lavastus inimeseks olemise saladusest, reetmata saladust ennast. Lavastuses kasutatakse Eesti muusikat eri aastakümnetest.

"Mehed, meri, maa ja naised" esietendub Pärnu kontserdimajas 8. septembril. Seda mängitakse septembris ja oktoobris vaid kuus korda.

Lavateose autor on Martin Algus, lavastaja Ingomar Vihmar, kunstnik Andrus Jõhvik, liikumisjuht Rauno Zubko, lauluõpetajad Toomas Voll ja Elo Keskküla, valguskunstnik Margus Vaigur ja muusikajuht Feliks Kütt.

Etenduses mängivad Liis Karpov, Ireen Kennik, Fatme Helge Leevald, Kleer Maibaum-Vihmar, Saara Nüganen, Märt Avandi, Sten Karpov, Ott Raidmets, Jaan Rekkor ja Tambet Seling.