Are vallas põles auto lahtise leegiga

Eile kell 18.07 teatati päästeametile, et Are vallas Niidu külas põleb tee peal sõiduauto Subaru Outback. Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik märkis, et esialgsetel andmetel võib arvata, et auto süttis rikke tõttu. "Päästjad kustutasid auto, mis oli oli umbes 80 protsenti ära põlenud," lisas Kiik ja selgitas, et kui omanik ei jõua pulberkustutiga kohe pärast auto süttimist leeki kustutada, ongi ärapõlemine vaid minutite küsimus, sest auto salong on väga tuleohtlik.

Päästeametile tegi väljakutse auto eest vastutaja õde.