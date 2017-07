Video: tänavakossuturniiril madistatakse üks ühe vastu

Igal etapil saab osaleda kuni 64 meest. Kõigi võistluste kaheksa paremat kohtuvad augustis finaalvõistlusel.

Möödunud aastal krooniti tšempioniks Pärnu noormees Kiur Akenpärg, kes sel aastal plaanib võistlust kõrvalt jälgida. "Võistluse formaadi teeb põnevaks see, et iga mäng on kui finaali otsustav mäng, kus eksimisruumi pole. Kellele tänavakorvpall vähegi meeldib, tasub võistlema tulla. Võita on rohkem kui kaotada," rääkis Akenpärg.

Tänavu mängitakse neljas linnas: Kuressaares, Pärnus, Tartus ja Tallinnas. Registreerimine eelvooru algab nädal enne etapi algust. Homsest on avatud Pärnu registreerimine. End kirja panna saab ka kohapeal.

Võistluste peaauhind on 1000 eurot.

Kvalifikatsioonid:

6. juulil Kuressaare, Raiekivi säär

13. juulil Pärnus, Port Arturi ees

20. juulil Tartus, Kaubamaja kõrval

27. juulil Tallinnas, Snelli pargis

Finaal:

12. augustil Tallinnas

Eelregistreerimine ja lisainfo: www.redbull.ee/kotr