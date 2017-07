Video: noorsoopolitseinikud viisid noored laagrisse

Noorsoopolitseinike Virge Siirandi, Merike Tedre ja Ingrid Õispuu eestvõttel korraldatud noortelaagri üks eesmärke oli toetada alaealisi sõltuvusainetest loobumisel, viies noored oma tavapärasest keskkonnast välja ja pakkudes neile nelja päeva jooksul põnevaid aktiivseid tegevusi.

"Noorsoopolitseinikena näeme oma töös seda, et tihtipeale ei ole karistus mõjutusmeetmena tulemuslik. Seetõttu leidsime, et ühendame oma jõu ja siira soovi noori toetada ning korraldame karistamise asemel toreda laagri," võttis Siirand laagri korraldamise põhjused kokku.

Noorsoopolitseinikud usuvad, et osalejad said laagrist kaasa palju uusi mõtteid, enesekindluse ja suure tahte, et muuta hoiakud tervise ja käitumise suhtes veel paremaks.