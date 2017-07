Arvestades inimeste ääretult madalat usaldust erakonnapoliitika vastu, peavad parteid, kuigi pika hamba ja vingus ninaga, leppima, et nende liikmed võivad kandideerida valimisliitude nimekirjades. Ühtlasi on valimisliidud võtnud üsna selgelt eesmärgiks haakida kohalik valitsemine lahti Tallinna parteipeakorterite diktaadist. Võib juhtuda, et erakondadel ei õnnestugi kaaperdada võimu uutes kohalikes omavalitsustes.