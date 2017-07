Sundühendatud omavalitsustel on võimalik minna riigi vastu kohtusse. Riigihalduse minister Jaak Aab on sellega arvestanud. Tõstamaa vallavolikogu peab homme tegema otsuse, kas astuda riigiga kohtuteele või mitte. Loogika ütleb, et kui nii järjekindlalt on ühendamise vastu võideldud, tuleb seegi lahing ära pidada.